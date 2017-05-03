Энди Маррэй: "Справедливое возвращение Шараповой в основу всех турниров - лишь вопрос времени"

Первая ракетка мира Энди Маррэй высоко оценил уровень игры Марии Шараповой, вернувшейся на корт после 15-месячной дисквалификации за мельдоний, и выразил уверенность, что она вскоре вернется в элиту.

– Играет она, конечно, хорошо, – приводит Guardian слова Маррэя. – Похоже, высока вероятность, что после турниров в Мадриде и Риме, она наберет достаточно очков, чтобы попасть в основную сетку Уимблдона напрямую. Думаю, после того, что она показала на прошлой неделе в Штутгарте, ее справедливое возвращение в основу всех турниров лишь вопрос времени.

При этом британец вновь высказался против предоставления wild card уличенным в применении запрещенных препаратов теннисистам. Ранее, напомним, Маррэй активно критиковал организаторов турниров, пригласивших к себе выбывшую из рейтинга Шарапову.

– Нет правила, запрещающего давать wild card. Но это что-то вроде шага назад. Тем не менее организаторы турниров все равно будут делать то, что лучше для них, – добавил лидер рейтинга ATP.