15:53 | ТЕННИС — WTA

Элина Свитолина: "Самое главное в матче с Кербер - не съедать себя изнутри"

0
0
0

Украинка Элина Свитолина, одержавшая победу в третьем круге турнира в Пекине над Ангелик Кербер (6:3, 7:5), подчеркнула важность концентрации при игре с представительницей Германии. По ее словам, первая ракетка мира может обыграть тебя, даже если ты демонстрируешь хороший теннис.

- Самое главное - не терять концентрацию, - приводит пресс-служба WTA слова Свитолиной. - Она может ответить еще лучше, даже если ты демонстрируешь хорошую игру. Необходимо думать только о розыгрыше и не съедать себя изнутри. Это очень важно, потому что Кербер может достать неберущийся мяч и положить его в линию.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ