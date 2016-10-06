Элина Свитолина: "Самое главное в матче с Кербер - не съедать себя изнутри"

Украинка Элина Свитолина, одержавшая победу в третьем круге турнира в Пекине над Ангелик Кербер (6:3, 7:5), подчеркнула важность концентрации при игре с представительницей Германии. По ее словам, первая ракетка мира может обыграть тебя, даже если ты демонстрируешь хороший теннис.

- Самое главное - не терять концентрацию, - приводит пресс-служба WTA слова Свитолиной. - Она может ответить еще лучше, даже если ты демонстрируешь хорошую игру. Необходимо думать только о розыгрыше и не съедать себя изнутри. Это очень важно, потому что Кербер может достать неберущийся мяч и положить его в линию.