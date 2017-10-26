Элина Свитолина: "На итоговом турнире у меня как будто не работают мозги"

Украинка Элина Свитолина отметила, что показывала ужасную игру в матчах против датчанки Каролин Возняцки и француженки Каролин Гарсии на итоговом турнире WTA. Она добавила, что у нее будто не работают мозги на этом чемпионате.

– Я чувствовала себе хорошо, нормально тренировалась. Возможно, у меня были небольшие физические проблемы, – приводит WTA Insider слова Свитолиной. – Но по ходу турнира я стараюсь не думать об этом. Наверное, когда турнир закончится, у меня будут вопросы к моей команде и к себе о том, что я сделала не так. Потому что в этих матчах я показывала просто ужасную игру.

Да, соперницы играли очень, очень хорошо, но у меня на этом турнире мозги как будто не работают.

Последний матч в "красной группе" Свитолина проведет против румынки Симоны Халеп.