Елена Веснина: "ВТБ Кубок Кремля" - один из самых любимых турниров"

Россиянка Елена Веснина, "посеянная" на "ВТБ Кубке Кремля" под третьим номером, выразила удовлетворение тем, что вступит в борьбу со второго круга. Ее соперница определится во встрече Натальи Вихлянцевой и кого-то из победительниц квалификации.

- Так получилось, что я третья "сеяная" и первый круг пропускаю. Имею возможность дополнительно потренироваться и адаптироваться после азиатской серии. Все-таки пять часов разницы - это действительно серьезно. А так, конечно, с нетерпением жду возвращения на корты "Олимпийского". "ВТБ Кубок Кремля" - один из самых любимых турниров. Надеюсь, у меня получится выступить достойно, - сказала Веснина после завершения церемонии жеребьевки.

- Почему вы решили не играть в Москве в паре с Екатериной Макаровой?

- Это решение далось нам очень непросто, но под конец сезона уже накопилась усталость, и мы решили сделать небольшую паузу. Все-таки впереди еще турнир в Сингапуре. (Мария НИКУЛАШКИНА)

В этом году "ВТБ Кубок Кремля" проходит с 14 по 22 октября. Его общий призовой фонд составляет 1,6 миллиона долларов.