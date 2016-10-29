18:22 | ТЕННИС — WTA

Елена Веснина: "Во втором сете матча с Хингис и Мирзой удалось справиться с нервами"

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Россиянка Елена Веснина, выступающая в паре с Екатериной Макаровой, после победы над Мартиной Хингис и Саней Мирзой в полуфинале итогового турнира года подчеркнула, что игра сложилась для них очень непросто, и поблагодарила российских болельщиков, поддерживавших их дуэт.

- У нас было много сложных матчей против Мартины и Сани, они очень хорошие игроки, лидеры рейтинга, - сказала Веснина после матча. - Точнее, сейчас они не лидеры, но два года подряд они были номером один. Этот матч был для нас очень трудным, мы выходили на него с определенной тактикой, но в первом сете она не сработала. Во втором сете был маленький эпизод, когда мы собрались, справились с нервами и после этого поймали ритм.

Не знаю, сколько они матчей подряд выиграли? Восемнадцать?

- Да, восемнадцать.

- О, я молодец (смеется). Они провели выдающийся сезон, они в хорошей форме. Но сейчас мы просто насладимся моментом, мы впервые играем в финале итогового турнира года. Хочу поблагодарить фанатов, особенно российских.  Спасибо, ребята! - последнюю фразу Веснина произнесла по-русски.

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