Елена Веснина: "Вихлянцева превзошла меня на голову"

Российская теннисистка Елена Веснина после поражения от Натальи Вихлянцевой во втором круге "ВТБ Кубка Кремля" подчеркнула, что соперница провела один из лучших матчей в сезоне. Она также добавила, что Вихлянцева превзошла ее на голову.

– Психологически было тяжело. В розыгрышах я ее превосходила и понимала, что нужно затягивать ее в длинный обмен ударами и растаскивать по корту, – приводит официальный сайт "ВТБ Кубка Кремля" слова Весниной. – Но исполнить было сложно, потому что были проблемы с приемом. Сама подавала я неплохо на протяжении всего матча, но местами не удалось реализовать преимущество.

Матч Наташа выиграла действительно за счет подачи. Бывают такие матчи, когда соперницы играют примерно на равных, но по отдельным элементам, статистическим показателям кто-то побеждает. Но сегодня моя соперница превзошла меня на голову. У нее получалось практически все, у нее был очень удачный день. Думаю, Наташа провела один из своих лучших матчей в этом сезоне.

Напомним, на следующей неделе Веснина в паре с Екатериной Макаровой сыграет на итоговом турнире WTA в Сингапуре.