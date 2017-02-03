Елена Веснина: "В этом году хочу исполнить мечту – войти в мировую десятку"

Российская теннисистка Елена Веснина подчеркнула, что в этом сезоне постарается попасть в десятку сильнейших. Спортсменка подчеркнула: она получает удовольствие и от игры, и от тренировочного процесса.

– Прошлый год вы назвали лучшим в карьере. Что должно произойти в этом, чтобы он стал еще лучше?

– Думаю, лучше предыдущего он не станет: победа на Олимпийских играх перекрыла все. Я очень довольна тем, как провела сезон в одиночном разряде: был полуфинал Уимблдона и победы над хорошими игроками. В этом году хочу подняться еще выше в рейтинге, а, если получится, исполнить мечту – войти в мировую десятку. Это будет очень сложно, но я получаю огромное удовольствие от того, как играю и даже от того, как тренируюсь. Мне нравится работать над элементами, которые ранее не получались и даже ломать себя из-за того, что играю не так, как хочу.

– За счет чего вам удалось улучшить результаты? Может, на это повлияла свадьба, которую вы сыграли в конце 2015-го.

– Может, это тоже имело какое-то влияние, но я и до этого умела играть в теннис (смеется). Прошлый сезон был удачным, и свадьба сыграла определенную роль, потому что это положительные эмоции. Для любой девушки это имеет огромное значение, день свадьбы я запомню на всю жизнь – все прошло так, как я и хотела. Муж меня очень поддерживает, иногда приезжает ко мне на турниры. Например, сейчас он в Петербурге и болеет за меня с трибун. (Гоша ЧЕРНОВ)

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