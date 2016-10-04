18:28 | ТЕННИС — WTA

Елена Веснина: "Шараповой очень сильно не хватает в туре"

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Олимпийская чемпионка Рио-2016 Елена Веснина положительно оценила решение CAS о сокращении дисквалификации Марии Шараповой до 15 месяцев. По ее словам, двухлетнее отстранение от соревнований – это слишком суровое наказание за применение мельдония.

- Конечно, это очень хорошая новость. Маши сильно не хватает в туре, все-таки она теннисистка очень высокого уровня, - приводит ТАСС слова Весниной. - Было бы несправедливо, если за такой не сильнодействующий препарат ей дали бы много. Понятное дело, она нарушила закон, допинг есть допинг, но два года - это, конечно, сильная дисквалификация.

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