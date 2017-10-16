Елена Веснина: "Серену не остановить - снесет за счет подачи и широких ударов"

Россиянка Елена Веснина рассказала про стиль игры американки Серены Уильямс и выразила уверенность, что экс-первая ракетка мира в скором времени вернется на корт.

– Я тоже в этом уверена. На 100 процентов. Она, наверное, уже тренируется, – цитирует Веснину eurosport.ru. – К Австралии вряд ли успеет – все-таки женский организм должен восстанавливаться до полугода. Хотя, если захочет… Вот Вика Азаренко рассказывала, что уже через три месяца начала тренироваться и сразу набрала форму.

– Вы говорили, что Уильямс работает с тяжелейшей штангой.

– Это да. Приседает с невероятным весом. У нее сильные ноги, задняя поверхность бедра. Она делает много упражнений на взрывную скорость. Чуть ли не выпрыгивает со штангой. Из-за этого у Серены очень быстрый старт. Она кажется крупной и в сторону реагирует не так хорошо из-за массы, но именно по движению вперед, первым двум-трем шагам, она быстрейшая в туре.

– Какой рекорд по штанге у вас?

– Я веса почти не делаю, работаю по другой методике. Максимум – гриф и сверху 20 килограмм. И то на предсезонке и пару раз в неделю.

– Ваши слова: "Серена просто выходит и сносит тебя с корта".

– Не всегда. Зависит от настроения. Есть игроки, к которым у нее личное. На них она очень сильно настраивается. На других может и не настроиться. Или чувствует себя неважно. И начинает страдать. Всем видом показывает, как ей некомфортно на корте. Выражение лица, как будто плачет. Но она не плачет. Это просто мимика, актерская игра. В решающий момент она добавляет и заканчивает в свою пользу.

Много таких матчей у нее в первых кругах "Больших шлемов". Но если проходит их, дальше не остановить. Снесет за счет подачи и широких ударов.

– Только и всего?

– Нет-нет, я не хочу сказать, что Серена играет лишь на силу. Далеко не на силу, как многим кажется. За счет подачи и плотных ударов не выиграешь столько турниров. Уильямс играет в умный теннис. Она грамотно использует корт и может хорошо действовать по месту.