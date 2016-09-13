Елена Веснина: "С нетерпением ждем итогового турнира WTA"

Россиянка Елена Веснина выразила удовлетворение попаданием на итоговый турнир WTA в парном разряде с Екатериной Макаровой. В соревновании, которое пройдет в Сингапуре, примут участие восемь лучших пар по итогам сезона. Помимо российского дуэта отобрались пары Мартина Хингис/Саня Мирза, а также Каролин Гарсия/Кристина Младенович.

– Здорово, что мы квалифицировались на итоговый турнир WTA, – приводит официальный сайт организации слова Весниной. – Это было нашей целью, когда мы начинали играть, побеждать, завоевывать титулы. Мы хотели оказаться здесь. В прошлом году нам не удалось приехать из-за травмы. С нетерпением ждем турнира.