Елена Веснина: "Победы Павлюченковой и Касаткиной показывают подъем в женском российском теннисе"

Олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что победа Анастасии Павлюченковой над первой ракеткой мира Ангелик Кербер в финале турнира в Монтеррее означает подъем женского тенниса в России. Ранее Дарья Касаткина выиграла турнир в Чарльстоне, а в марте сама Веснина одержала победу в турнире в Индиан-Уэлсе.

- Эта победа показывает, какой у нас намечается подъем в женском российском теннисе, - цитирует НСН Веснину. - Было небольшое затишье, а за этот месяц у нас три титула. Конечно же, это великолепный результат, поэтому поздравляю девочек с титулом. Для женского российского тенниса эти победы будут мотивировать других девочек играть лучше и побеждать.