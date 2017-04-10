18:21 | ТЕННИС — WTA

Елена Веснина: "Победы Павлюченковой и Касаткиной показывают подъем в женском российском теннисе"

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что победа Анастасии Павлюченковой над первой ракеткой мира Ангелик Кербер в финале турнира в Монтеррее означает подъем женского тенниса в России. Ранее Дарья Касаткина выиграла турнир в Чарльстоне, а в марте сама Веснина одержала победу в турнире в Индиан-Уэлсе. 

- Эта победа показывает, какой у нас намечается подъем в женском российском теннисе, - цитирует НСН Веснину. - Было небольшое затишье, а за этот месяц у нас три титула. Конечно же, это великолепный результат, поэтому поздравляю девочек с титулом. Для женского российского тенниса эти победы будут мотивировать других девочек играть лучше и побеждать.

Дополнительная информация

http://nsn.fm/sport/vesnina-pobeda-rossiyanok-v-turnirakh-wta-demonstriruet-podyom-zhenskogo-tennisa-v-rf.html

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