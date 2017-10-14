Елена Веснина: "Пара Веснина-Макарова в этом году больше не сыграет"

Россиянка Елена Веснина в преддверии "ВТБ Кубок Кремля" отметила, что рада вернуться в "Олимпийский" на один из своих любимых турниров. По словам теннисистки, в конце года она и Екатерина Макарова решили сосредоточиться на одиночном выступлении.

- Сезон получился очень удачный, я довольна тем, как его провела, - приводит официальный сайт турнира "ВТБ Кубок Кремля" слова Весниной. - Конечно, всегда хочется большего, хочется побеждать на каждом турнире. Это сложно сделать - сезон длинный. Я рада вернуться в "Олимпийский" на один из моих любимых турниров "ВТБ Кубок Кремля". Хочется хорошо сыграть и показать достойный результат под конец года.

- Увидят ли болельщики олимпийскую пару Веснина - Макарова в этом году?

- К сожалению, нет. У нас с Катей сложный сезон получился, длинный, мы очень устали и решили, что лучше поберечь силы перед Итоговым чемпионатом в Сингапуре и выложиться на все 100 процентов в одиночном разряде. Надеюсь, что мы порадуем болельщиков своими одиночными выступлениями.