17:52 | Теннис — WTA

Елена Веснина: "Не уверена, что смогу написать книгу, как Шарапова"


Россиянка Елена Веснина отметила, что не собирается писать книгу по примеру соотечественницы Марии Шараповой. По ее словам, она не готова делиться самым откровенным.

– У меня есть экземпляр ее книги, я обязательно прочту, к тому же я уже читала биографии других теннисистов, – приводит слова Весниной пресс-служба "ВТБ Кубка Кремля". - По поводу своей книги еще не задумывалась, но это было бы очень интересно. Необходимо продумать все и понять, с чем поделиться со своим болельщиками: чтобы им было интересно, нужно делиться самым откровенным – не уверена, что смогу это сделать.

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https://kremlincup.ru/news/175/

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