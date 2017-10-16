Елена Веснина: "Не уверена, что смогу написать книгу, как Шарапова"

Россиянка Елена Веснина отметила, что не собирается писать книгу по примеру соотечественницы Марии Шараповой. По ее словам, она не готова делиться самым откровенным.

– У меня есть экземпляр ее книги, я обязательно прочту, к тому же я уже читала биографии других теннисистов, – приводит слова Весниной пресс-служба "ВТБ Кубка Кремля". - По поводу своей книги еще не задумывалась, но это было бы очень интересно. Необходимо продумать все и понять, с чем поделиться со своим болельщиками: чтобы им было интересно, нужно делиться самым откровенным – не уверена, что смогу это сделать.