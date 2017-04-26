Елена Веснина: "Не уверена, что Шарапова сразу же начнет всех крушить"

Россиянка Елена Веснина отметила, что ее соотечественница Мария Шарапова не сможет сразу же показать свою лучшую игру. Сегодня в 19.30 по московскому времени Шарапова начнет свой первый официальный матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Соперницей россиянки на турнире в Штутгарте будет 34-летняя итальянка Роберта Винчи.

– В России активно обсуждают возвращение Марии, – цитирует ESPN Веснину. – Все ждут ее. Прошло 15 месяцев, все очень взбудоражены. Кажется, что она пропустила очень много времени. Ей будет сложно сразу же показать свой лучший теннис. Не уверена, что она с первого же дня начнет всех крушить.

Как спортсмен, я знаю, что, пропустив даже одну-две недели, бывает тяжело поймать ритм. Но давайте посмотрим, как сложится первый матч. Мы ведь говорим о Марии – она любит грунт и уже побеждала здесь дважды.

"СЭ" проведет прямую трансляцию игры Шараповой