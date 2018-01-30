Елена Веснина: "Надеюсь, что у меня получится восстановиться к матчу с Квитовой"

Россиянка Елена Веснина отметила, что испытывает проблемы с акклиматизацией перед матчем первого раунда турнира St. Petersburg Ladies Trophy с чешкой Петрой Квитовой. Теннисистка подчеркнула, что ей предстоит непростой поединок.

– Непростой перелет из Австралии в Россию. Акклиматизация длится в среднем неделю, надеюсь, что у меня получится восстановиться к матчу, – цитирует "Р-Спорт" Веснину. – У Квитовой мощная активная игра, она левша, это дает ей преимущество. Она играет смело, активно, от себя. Будет очень непросто. Это первый круг, будет нервозность. Сетка тяжелая, мне очень интересно сыграть с такой сильной соперницей.

Напомним, St. Petersburg Ladies Trophy-2018 пройдет с 29 января по 4 февраля.