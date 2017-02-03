Елена Веснина: "На крупных соревнованиях многое зависит от того, как повезет с сеткой"

Российская теннисистка Елена Веснина отметила, что сейчас в женском теннисе происходит смена поколений. Она также подчеркнул, что успех на крупных соревнованиях во многом зависит от сетки.

– В прошлом году вы были в полуфинале Уимблдона. Может, в этом году ставите цель попасть в финал на любимом турнире?

– Я очень этого хочу. А кто не хочет? Я ставлю перед собой такие цели. Все возможно, сейчас происходит определенная смена поколений. Женский теннис, как и мужской, в принципе, повзрослел: раньше средний возраст окончания карьеры был 26-27 лет, а теперь 32-34. Шансы есть у всех, а на крупных соревнованиях многое зависит от того, как повезет с сеткой. Да, нужно проявить характер, чтобы воспользоваться шансом, но очень важно верить. Открытый чемпионат Австралии это ярко показал: Мирьяна Лучич-Барони впервые за 19 лет выиграла матч на турнире "Большого шлема", а потом вышла в полуфинал.

– Шамиль Тарпищев сказал, что Светлана Кузнецова переживает вторую молодость. У вас еще первая?

– (Смеется) Наверное, тоже вторая!

– Вы вроде бы и на корте стали спокойнее себя вести...

– Я всегда была достаточно спокойна. Бывали матчи, когда я сильно нервничала, но при этом старалась держать себя в руках. Теперь стала вести себя более хладнокровно в тех моментах, где пару лет назад я бы запаниковала и занервничала. (Гоша ЧЕРНОВ)

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