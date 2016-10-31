Елена Веснина: "Мы в паре с Макаровой - очень опасные соперницы"

Россиянка Елена Веснина, выступающая в паре с Екатериной Макаровой, подчеркнула, что дуэт планирует в будущем продолжать побеждать на крупных турнирах. В этом году пара выиграла Олимпиаду-2016 в Рио и итоговый турнир года.

- Мы играем вместе уже на протяжении четырех лет и у нас были хорошие результаты, но сейчас все прошло просто великолепно, - цитирует nsn.fm Веснину. - Наверное, успех нашей пары в том, что мы дружим и на корте, и вне корта, не оказываем друг на друга никакого давления. Конечно, в приоритете всегда стоит одиночный разряд, но и я, и Катя понимаем, что в паре мы – очень опасные соперницы, и если мы ставим перед собой какие-то цели, обязательно их достигаем. Мы работаем очень упорно, много тренируемся. Могу отметить, что в нашей команде царит непринужденная атмосфера, очень хорошие отношения с тренерским составом.

Планы, конечно, есть, собираемся вместе выступить на Australian Open в Мельбурне, далеко пока не загадываем. Мы будем играть по-прежнему вместе, скорее всего – только крупные турниры. Хотелось бы новых достижений, ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды, поэтому мы будем продолжать тренироваться и ставить перед собой новые цели.