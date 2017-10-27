Елена Веснина: "Мы с Макаровой постараемся задержаться на итоговом турнире WTA как можно дольше"

Россиянка Елена Веснина, выступающая в паре с Екатериной Макаровой, отметила, что в полуфинале итогового турнира WTA они намерены использовать опыт выступления на прошлогоднем турнире. Она также добавила, что их дуэт постарается задержаться на турнире как можно дольше.

Сегодня россиянки победили канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань, в полуфинале они сыграют с голландкой Кики Бертенс и шведкой Юханной Ларссон.

– Мы должны показать игру высокого уровня, чтобы победить Бертенс и Ларссон, – приводит официальный сайт WTA слова Весниной. – На этом уровне все стараются продемонстрировать лучший теннис, все голодны до побед. Мы постараемся использовать опыт, который приобрели в прошлом году, и попробуем выиграть и задержаться здесь как можно дольше.

В матче с Дабровски и Ифань у нас все получалось. В году бывает не так много подобных матчей. Хорошо, что у нас получилось так сыграть в Сингапуре, на самом важном турнире года. Мы довольны своей игрой и результатом.

Напомним, Веснина и Макарова являются действующими победительницами турнира.