Елена Веснина: "Мы с Макаровой хотим стать первой парой в рейтинге"

Россиянка Елена Веснина, выступающая в паре с Екатериной Макаровой, отметила, что пара хочет сать сильнейшей в мире.

– Знаете, я не могу сказать, что это главная задача всей моей карьеры. То, что мы с Макаровой хотим стать первой парой в рейтинге, – это точно, – цитируют Веснину "Известия". – И мы с Катей постараемся добиться этого. Конечно, выиграть все главные теннисные турниры планеты, взять "Золотой шлем", что удавалось очень малому числу игроков, означает войти в историю, и это было бы очень здорово. Но не всё так легко дается. У нас еще есть время, и мы ставим перед собой самые высокие цели. Не удалось заполучить "Золотой шлем" – значит, сейчас нужно ставить перед собой новые задачи.

– Как думаете, сколько времени ваша пара сможет оставаться одной из сильнейших в мире?

– Парный разряд – это очень трудно. Всегда присутствует зависимость одного партнера от другого. При этом не стоит забывать, что мы параллельно играем и в одиночном разряде. Из-за этого на нас ложится очень большая физическая нагрузка. Но мы с Катей хорошо понимаем друг друга. Не знаю, сколько мы еще сможем выступать на таком уровне. Но как показывает время, наши результаты не ухудшаются с возрастом.