Елена Веснина: "Может быть, у девушек какая-то ревность к Шараповой"

Вторая на данный момент ракетка России Елена Веснина выразила мнение, что ее соотечественница Мария Шарапова, вернувшись на корт после 15-месячной дисквалификации, продемонстрирует свой сильный характер. Также она раскритиковала коллег по туру за слова о том, что пятикратной чемпионке турниров "Большого шлема" не нужно предоставлять wild card в основную сетку. В последнее время с такими заявлениями выступили, в частности, Каролин Возняцки и Агнешка Радванска.

– Тот случай, который был с Машей... Конечно, она нарушила правила, но в этом призналась. Препарат, который она принимала, был не самый страшный. И она не скрывала этого, всегда записывала его. Просто безалаберно отнеслась к письму, которое пришло из ITF. А что касается девушек... Понятно, что, может быть, существует какая-то ревность в этой ситуации.

Я, если честно, слабо себе представляю, чтобы Шарапова играла 10-тысячники или квалификацию турниров WTA. Знаю, что в Штутгарте сейчас страшный ажиотаж – превышен лимит аккредитаций, их уже никому не выдают. Все билеты давно проданы, организаторы уже не знают, как им расширить трибуны.

В общем, если бы я была директором турнира, я бы первой подняла руку и пригласила Машу на свой турнир. Она – великая чемпионка. Конечно, этот скандал слегка подпортил ее репутацию и ее карьеру, но она человек сильный. Думаю, своим возвращением она это и докажет.