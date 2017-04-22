Елена Веснина: "Может быть, у девушек какая-то ревность к Шараповой"

Вторая на данный момент ракетка России Елена Веснина выразила мнение, что ее соотечественница Мария Шарапова, вернувшись на корт после 15-месячной дисквалификации, продемонстрирует свой сильный характер. Также она раскритиковала коллег по туру за слова о том, что пятикратной чемпионке турниров "Большого шлема" не нужно предоставлять wild card в основную сетку. В последнее время с такими заявлениями выступили, в частности, Каролин Возняцки и Агнешка Радванска.
– Тот случай, который был с Машей... Конечно, она нарушила правила, но в этом призналась. Препарат, который она принимала, был не самый страшный. И она не скрывала этого, всегда записывала его. Просто безалаберно отнеслась к письму, которое пришло из ITF. А что касается девушек... Понятно, что, может быть, существует какая-то ревность в этой ситуации.
Я, если честно, слабо себе представляю, чтобы Шарапова играла 10-тысячники или квалификацию турниров WTA. Знаю, что в Штутгарте сейчас страшный ажиотаж – превышен лимит аккредитаций, их уже никому не выдают. Все билеты давно проданы, организаторы уже не знают, как им расширить трибуны.
В общем, если бы я была директором турнира, я бы первой подняла руку и пригласила Машу на свой турнир. Она – великая чемпионка. Конечно, этот скандал слегка подпортил ее репутацию и ее карьеру, но она человек сильный. Думаю, своим возвращением она это и докажет.
Я из Волгограда
Всегда считал Веснушку одной из самых позитивных теннисисток в Туре. И сейчас лишний раз в этом убедился. ЧМОка,бери пример с неё. А то со своим мазохизмом не долго протянешь. Для женского организма нужны и другие эмоции,положительные...PS. Да, ЧМОка,а насчёт умного тенниса Радванской почитай или послушай высказывания латвийской теннисистки Остапенко. Её то ведь ты уважаешь? Так вот,по словам этой чмошницы самым мягким определением стиля Радванской было выражение "играет в корявый теннис". А ты по незнанию говоришь,что Радванска играет в умный теннис.
18:24
rusfed 2.0
Раскусили Чмоку
18:10