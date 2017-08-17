Елена Веснина: "Макарова не успела восстановиться к парному матчу"

Россиянка Елена Веснина сообщила, что ее партнерша Екатерина Макарова не смогла выступить в парном разряде на турнире в Цинциннати из-за проблем с ногами, возникших во встрече с немкой Ангелик Кербер в одиночном турнире.

В четверг стало известно, что Макарова и Веснина не примут участия в турнире в Цинциннати в парном разряде. Ранее в среду Макарова взяла верх над Кербер в матче второго круга турнира в Цинциннати - 6:4, 1:6, 7:6 (13:11). Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут.

- Катя (Макарова) играла очень долгий матч с Кербер, и у нее начало сводить ноги в ходе третьего сета, а так как организаторы поставили две игры в день, было невозможно восстановиться к парному матчу, - приводит "Р-Спорт" слова Весниной.