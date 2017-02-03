Елена Веснина: "Кузнецова и Цибулкова – фавориты турнира в Санкт-Петербурге"

Россиянка Елена Веснина после поражения в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy от Доминики Цибулковой (3:6, 3:6) отметила силу соперницы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Намик МЕХТИЕВ.

– Не ожидала такой игры от Доминики на моей подаче, а она подавала уверенно, что нетипично для нее. Доминика сыграла здорово, прекрасно двигалась.

– Осталось немного игроков на турнире. Кто, по-вашему, фаворит?

– Думаю, что Кузнецова и Цибулкова.

– Как оцените турнир? Прошли вы дальше в этот раз? Выполнена задача? Во время игры вы выражали недовольство тем, что на трибунах была спокойная обстановка…

– Да, мне показалось, что моя команда уснула (улыбается). Группа поддержки Цибулковой всегда активна, болеет за нее сильно. У нее команда болеет сильнее. Но было приятно видеть много болельщиков на матче.

– Вы приедете в следующем году?

– Очень хочу вернуться в следующем году, посмотрим на расписание. Мне всегда приятно играть здесь.