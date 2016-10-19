Елена Веснина: "К концу сезона выжимаем из себя максимум"

Елена Веснина после поражения от Юлии Гергес во втором круге "Кубка Кремля" (5:7, 0:6) подчеркнула, что истощена психологически, но постарается обязательно как можно лучше сыграть на двух оставшихся турнирах – на итоговом WTA Finals в Сингапуре в паре и в Чжухае в одиночке, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Сегодня много чего не получилось, игра немного не складывалась. Не могу сказать, что чувствовала себя на сто процентов готовой. Было ощущение, что после 5:5 в первом сете потеряла концентрацию и никак не могла вернуться в игровой ритм. Мне казалось, что каждый мяч неудобен, что я принимаю неправильные решения, что я на шаг позади. Из-за этого счет сразу пошел в другую сторону. Но это теннис. Сезон у нас очень длинный, не все подходят к его концу в хорошем состоянии. Мы – что я, что Катя – совсем выжаты. Перед "Кубом Кремля" я очень много тренировалась, усердно работала, понимала, что нужно сделать. Но именно в психологическом плане у меня ощущение, что я полностью опустошена, – сказала Веснина на пресс-конференции.

– При этом вас ждут на малом итоговом турнире года в Чжухае. Собираетесь ли вы туда ехать? И как вообще относитесь к альтернативным итоговым чемпионатам?

– Положительно отношусь. И обязательно туда полечу. Я туда отобралась, и это очень почетно. Это была моя цель на этот сезон, и я рада, что удалось ее достичь. Но и в Сингапуре нам с Катей очень хочется хорошо выступить. Сейчас нужно сделать небольшую паузу, потому что мы действительно очень много тренировались и хотели достойно выступить дома. Но сделать это не так-то легко.