20:25 | ТЕННИС — WTA

Елена Веснина: "Итоговый турнир в Санкт-Петербурге? Это было бы очень здорово"

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20-я ракетка мира Елена Веснина поделилась своим мнением о возможном проведении итогового турнира года WTA Finals в Санкт-Петербурге. Сейчас неофициальный чемпионат мира проводится в Сингапуре, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Я слышала о возможном изменении места проведения итогового турнира года и проведении его в Санкт-Петербурге. Я всеми руками и ногами за. Это было бы невероятно. Итоговый чемпионат мира – это очень крутой турнир. Считаю, что Россия заслужила это право. Все-таки у нас каждый год туда отбирается как минимум одна теннисистка. Наверняка это сыграет свою роль. Все-таки зрители пойдут на своих героев. В Сингапуре, насколько я знаю, нет ни одной теннисистки, кто попадает на итоговый турнир. Так что это было бы очень здорово, – сказала Веснина. 

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