Елена Остапенко: "Я просто в ярости"

Латвийская теннисистка Елена Остапенко после поражения в матче первого круга турнира "Большого шлема" от украинки Катерины Козловой (5:7, 3:6) заявила, что очень расстроена и чувствует злость после этой игры. Однако она отметила, что выступит лучше в парном разряде, так как давление из-за необходимости защитить титул спадет.

– После Рима я была травмирована, поэтому четыре дня не играла, – цитирует официальный сайт WTA Остапенко. – Я снова вышла на корт лишь пару дней назад, и этого оказалось недостаточно. Я травмировала ногу в матче с Шараповой и, вернувшись домой, обратилась к врачу. Я старалась восстановиться как можно скорее, но, к сожалению, на корте чувствовала себя не лучшим образом.

Я расстроена и зла – да я просто в ярости, хочу вернуть время назад. Когда я вышла на корт, то почувствовала невероятное давление. Болельщики сильно поддерживали меня, мне так хотелось показать им, что могу бороться.Конечно, впереди другие турниры и другие возможности. Если все время думать о поражении в первом круге турнира "Большого шлема", то стоит завершить карьеру. Я постараюсь поскорее забыть этот матч. К тому же я сыграю здесь в парном разряде. Думаю, давление из-за необходимости защитить титул спадет.