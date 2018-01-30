Елена Остапенко: "В Санкт-Петербурге проходит одна из лучших вечеринок для игроков WTA"

Участница St. Petersburg Ladies Trophy латвийка Елена Остапенко выразила надежду, что по итогам сезона сможет сохранить место в первой десятке рейтинга. Также она призналась, что поставила себе задачу показать достойные выступления на турнирах "Большого шлема".

– Третий год приезжаю сюда, здесь одна из лучших вечеринок для игроков в WTA-туре, – цитирует "Р-Спорт" Остапенко. – Это мой первый сезон в первой десятке. Надеюсь сохранить место в десятке рейтинга и подняться еще выше. Задачи на сезон: сохранить место в топ-10 и хорошо сыграть на турнирах "Большого шлема".

Меня родители назвали Аленой, но не смогли в латвийском паспорте так записать, потому что в Латвии нет такого имени. Записали наиболее близкое – Елена.

Напомним, что Остапенко является действующей чемпионкой "Ролан Гаррос".