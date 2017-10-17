Елена Лиховцева: "Шараповой не повезло с жеребьевкой"

Одна из лучших российских теннисисток Елена Лиховцева, комментируя поражение Марии Шараповой в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" от Магдалены Рыбариковой (6:7 (4:7), 4:6) отметила, что московский турнир был важен для российской суперзвезды.

– В рейтинге WTA словачка стоит значительно выше Марии, – отметила Лиховцева. – Шарапова только возвращается в тур и сыграла на немногих турнирах. Тяжело надеяться на чудо, учитывая, что вчера она прилетела после победы на турнире в Китае, а сегодня ее ждал тяжелый матч. Первый сет был решающим, и у его победителя было больше моральных сил на окончание встречи.

– При этом и во втором сете Мария не использовала несколько брейков при счете 4:4.

– Рыбарикова – очень непростой соперник и могла сама наступать и играла до конца. В ответственные моменты Магдалена держала мяч и ждала ошибки противника. Мария демонстрировала свой теннис, но допустила чуть больше невынужденных ошибок, чем хотелось бы.

– Считаете оправданным решение Шараповой участвовать в "Кубке Кремля" спустя два дня после окончания китайского турнира?

– Для Марии важно войти в число "сеяных" на следующем Australian Open, поэтому ей нужно зарабатывать очки. Шарапова воспользовалась своим шансом, но, к сожалению, ей встретилась Магдалена Рыбарикова в отличной форме. По жребию ей не повезло, могли же попасться соперники из квалификации, wild card или любого другого. В любом случае, у Марии сейчас непростой период, и ее успех в Китае – большой плюс для нее. (Евгений БЕЛОУСОВ)