Елена Лиховцева: "Шарапова очень волновалась, но сумела собраться и очень достойно отыграла"

Известная в прошлом теннисистка Елена Лиховцева считает, что россиянка Мария Шарапова достойно сыграла с итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3) в первом круге турнира WTA в Штутгарте. Напомним, что сегодня российская теннисистка провела первую игру после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

- Матч для Шараповой был тяжелым, поскольку это была первая игра более чем за год, - цитирует ТАСС Лиховцеву. - Держалась она очень хорошо: если в начале у нее было много невынужденных ошибок, то потом она собралась и очень достойно отыграла. У нее были шансы выиграть легче и быстрее, но после первого сета она как-то успокоилась, появилась уверенность. Я уверена, что Маша очень волновалась, как и мы все за нее. Мне она смогла отыграть матч достаточно ровно и выйти победительницей из этого поединка.

Думаю, что она пытается, насколько это возможно, абстрагироваться от негативных высказываний других теннисисток. Она показала всем, что она профессионал, игрок, умеющий побеждать. Я надеюсь, что Шарапова еще раз всем докажет, что она лучше - она в хорошей форме, и сейчас идет речь только о нехватке матчей, поэтому она сейчас играет их перед Roland Garros.

"СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой