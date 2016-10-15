Елена Дементьева: "Всего, чего я добилась, – это наша с мамой заслуга"

Олимпийская чемпионка Елена Дементьева в интервью "СЭ" отметила, что ей не о чем сожалеть. По ее словам, свои проигрыши она не вспоминает.

– Было ли что-то в теннисной карьере, о чем вы жалеете – не довели до конца или сделали не так?

– Всегда есть о чем пожалеть: эх, мне бы другую подачу, я бы тогда… Но я не люблю такие разговоры. Никогда не бывает все идеально, но нужно уметь преодолевать и себя, и обстоятельства. Всего, чего я добилась, – это наша с мамой заслуга. Мы во многом были первопроходцами, у нас даже примера перед глазами не было. Считаю, этот путь мы прошли очень достойно. И сожалений о том, что можно было что-то сделать по-другому, у меня не осталось.

– То есть вы не склонны к переживаниям?

– Наоборот, после каждого поражения я рыдала в гостиничном номере со страшной силой. Это были такие слезы, что мама начинала за меня бояться. Каждая неудача на турнире казалась концом света. А сейчас спросите меня, какое поражение стало самым болезненным, – не отвечу. Нет такого проигрыша, который я бы вспоминала всю жизнь.

– И даже проигранные финалы на Roland Garros и US Open в 2004 году?

– Нет, абсолютно. В Париже был мой первый финал "Большого шлема" – событие, о котором я мечтала еще с детства. Я не то что спать не могла в преддверии этого дня, я просто захлебнулась в своих ожиданиях и волнении. Если оценивать объективно, Настя Мыскина лучше справилась с важностью момента, прежде всего психологически. В Нью-Йорке Света Кузнецова превосходила меня в плане "физики"... Упрекнуть себя в чем-то я не могу. Сыграла так, как смогла.