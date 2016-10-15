Елена Дементьева: "У меня никогда не было ощущения, что я переиграла и от тенниса меня тошнит"

Олимпийская чемпионка Елена Дементьева отметила, что завершение спортивной карьеры ей далось достаточно легко. По словам теннисистки, она была полностью к этому готова и с головой ушла в учебу, а затем в семью.

– Почти все спортсмены очень боятся завершения карьеры: встает вопрос о том, чем себя занять, возникает проблема дальнейшей самореализации. Мне показалось, что у вас этот процесс прошел совершенно безболезненно.

– Просто я всегда понимала, что рано или поздно такой момент настанет. "Боятся" – наверное, не самое правильное слово. Скорее многие опасаются неизвестности и подсознательно стараются продлить свою карьеру. Хотя, когда наступает момент прощания, ты осознаешь это очень четко. Тут важно переключиться, ведь жизнь одним спортом не заканчивается. Надо развиваться, пытаться реализовать себя в других областях. Женщине это сделать проще – она всегда может уйти в семью, материнство. Мужчинам такой переходный момент дается сложнее. У меня все произошло легко, практически само собой. Я сразу с головой ушла в учебу, потом был переезд в Санкт-Петербург, свадьба, дети… Все случилось настолько естественно и плавно, что я и не заметила, как началась другая жизнь.

– Был ли период после окончания карьеры, когда вас непреодолимо тянуло на корт?

– Не было, хотя я не устала от тенниса ни физически, ни морально. Помню, на одном выставочном турнире в Санкт-Петербурге встретила австрийца Томаса Мустера. "Знаешь, когда я закончил, собрал все ракетки в кучу, отнес на чердак и больше никогда в руки не брал", – сказал он мне. У меня никогда не было ощущения, что я переиграла и от тенниса меня тошнит. Просто настолько закрутили дела, что я почти год не выходила на корт. Но потом меня настоятельно попросили принять участие в одном показательном матче. Поскольку ко всему в жизни я отношусь ответственно, это стало главной мотивацией, чтобы снова взять ракетку в руки. Правда, сейчас я снова отложила ее в сторону: дочери Веронике – два с половиной года, сыну Сергею – четыре месяца. Заниматься теннисом просто нет времени.