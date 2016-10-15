Елена Дементьева: "На Олимпиаде в Пекине ощущала непробиваемую уверенность в себе"

Олимпийская чемпионка Елена Дементьева в интервью "СЭ" отметила, что реализовала свой потенциал. По ее словам, она не сравнивает свои достижения с успехами других теннисисток.

– Свой потенциал вы реализовали на сто процентов?

– Исходя из имевшихся условий и возможностей, я сделала все, что могла. У меня нет претензий к самой себе. Можно, конечно, смотреть на карьеру других теннисисток и сравнивать со своей. Но я не сторонница этого, для меня куда важнее мое собственное ощущение.

– Вы много раз говорили, что выше всего ставите победу на Олимпийских играх в Пекине. Что вспоминается о тех событиях?

– Знаете, такого ощущения, как на тех Играх, у меня никогда не было. Почему-то чувствовалась невероятная уверенность в том, что все получится. Видимо, сложились огромное желание выиграть золото и большой опыт – как удачный в Сиднее, так и неудачный в Афинах. Плюс – серьезная и очень тяжелая подготовка, которая предшествовала турниру. Несмотря на сложные климатические условия и массу других проблем, я ощущала непробиваемую уверенность в себе. Чувствовала: сделаю это, несмотря ни на что! Раньше я всегда была склонна скорее недооценивать свои возможности, а тут даже какая-то самоуверенность появилась.