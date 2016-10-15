Елена Дементьева: "Как-то я смотрела выступление Владимира Познера..."

Олимпийская чемпионка Елена Дементьева в интервью "СЭ" отметила, что ее взгляд на журналистику совпадает с известным представителем этой профессии Владимиром Познером. По ее словам, теория должна быть подкреплена жизненным опытом.

– Вы закончили факультет журналистики. Не считаете, что между теорией, которую преподают в вузе, и живой практической работой мало общего?

– Как-то я смотрела выступление Владимира Познера, который сказал, что не очень понимает, что такое журналистика в качестве первой профессии. Сначала человек должен получить нормальное образование, научиться многим вещам. Только тогда можно заняться журналистикой, которая дает возможность говорить о том, что ты хорошо знаешь. В моем случае так и получилось: я досконально знаю теннис, да и в спорте вообще разбираюсь неплохо. Плюс образование дает мне возможность работать и развиваться в спортивной журналистике. Одной теории, вынесенной из университетских стен и не подкрепленной жизненным опытом, маловато. В этом я с Познером абсолютно согласна.

– Как вы – успешный, состоявшийся человек – чувствовали себя на учебной скамье рядом со вчерашними школьниками?

– Я училась на заочном отделении, поэтому меня окружали люди, получавшие второе образование. В основном это были мои ровесники, относившиеся ко мне как к своей. Гораздо больше удивлялись многие преподаватели. Они никак не могли поверить в мое серьезное отношение к учебе. Высказывали недоумение, зачем мне это надо и каково это – начинать все опять с нуля, когда ты и так уже многого добился. "Почему?" – этот вопрос витал вокруг меня довольно долго. Пришлось сломать много стереотипов об ограниченных спортсменах (смеется).