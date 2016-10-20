Екатерина Макарова: "Все равно считаю, что выступила на "Кубке Кремля" хорошо"

Россиянка Екатерина Макарова после поражения во втором круге "Кубка Кремля" от соотечественницы Дарьи Касаткиной (4:6, 1:6) подчеркнула, что все равно довольна своим выступление на турнире. Она отдала должное 19-летней сопернице.

– Что произошло на корте, почему такой счет? – вопрос Макаровой.

– Не скажу, что матч был совсем уж плохой. Я считаю, что все равно выступила хорошо. Да, у меня не самая лучшая статистика тут. Я очень часто проигрывала в первом круге, и рада, что на этот раз мне удалось его пройти, несмотря на то, что мне попалась не самая легкая соперница. Даша Касаткина проводит очень хороший сезон, плюс ей подходит это покрытие. Они играет в хороший теннис, "разваливает". Поэтому где-то мне было действительно тяжело справиться с ее игрой, а где-то и с покрытием. От себя я не могу сказать, что сейчас играю плохо. Возможно, где-то по ходу сезона это было так, но сейчас я чувствовала себя хорошо, у меня были силы, эмоции. Просто Даша сегодня сыграла лучше, чем я. (Егор ПОЗДНЯКОВ)

Полностью интервью Макаровой