Екатерина Макарова: "Во время матча с Радванской пыталась думать о том, как раньше побеждала ее"

Россиянка Екатерина Макарова после победы над Агнешкой Радванской из Польши в первом круге турнира WTA в Штутгарте сообщила, что пыталась забыть о том, как раньше ей проигрывала. В следующем раунде россиянка может встретиться либо с соотечественницей Марией Шараповой, либо с итальянкой Робертой Винчи.

– Это был очень тяжелый матч, – цитирует официальный сайт WTA Макарову. – Я очень рада, что смогла показать хороший теннис и пройти дальше. Старалась забыть о том, как проигрывала Агнешке, и пыталась думать о том, как побеждала ее.

Нужно готовиться к выступлению на грунте, привыкнуть к нему, чтобы вновь почувствовать свою игру. Я использовала много ударов и в целом осталась довольна игрой.