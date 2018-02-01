Екатерина Макарова: "Синякова отлично подавала и играла агрессивно"

Россиянка Екатерина Макарова, которая в матче второго круга на турнире в Санкт-Петербурге проиграла Катержине Синяковой из Чехии (6:7, 5:7), подчеркнула, что довольна своей игрой.

– На самом деле, я вполне довольна своей игрой, – сказала Макарова. – Было много шансов, но Катя очень хорошо играла, отлично подавала и вообще играла агрессивно. В концовке первого сета что-то случилось с двумя моими подачами. И в концовке она меня все-таки добила. Во втором сете уже чувствовала усталость и то, что мы с Настей (Павлюченковой) поздно закончили. Плюс сказывается переакклиматизация после Австралии. Но, в целом, повторюсь, я довольна своей игрой.

– Насколько ваша игра сейчас соответствует тому идеалу, к которому вы стремитесь?

– Я бы не хотела оценивать игру именно с этой точки зрения. Гораздо важнее, что я довольна своими ощущениями на корте и тем, как все складывается. Хотя, конечно, было бы гораздо лучше, если бы сегодняшний матч завершился в мою пользу. (Мария НИКУЛАШКИНА)