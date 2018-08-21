Екатерина Макарова: "Очень важно играть агрессивно"

Россиянка Екатерина Макарова после победы над Каролиной Плишковой в первом круге турнира в Нью-Хейвене отметила, что рада взять реванш за поражение в Майами. В мартче чешка обыграла россиянку во втором круге.

– Сегодня был очень хороший матч для меня, – цитирует пресс-служба WTA Макарову. – Я был более расслаблена, но я так счастлива, что я здесь, в Нью-Хейвене. Каролина всегда была очень сложной соперницей. Она отлично играет, поэтому я счастлива, что победила, с учетом того поражения в Майами. Сейчас очень важно сосредоточиться на своей игре и играть агрессивно. Мне нравится турнир в этом городе.

Макарова обыграла Плишкову на турнире в Нью-Хейвене //

Макарова проиграла Каролине Плишковой в Майами