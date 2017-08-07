Екатерина Макарова: "Не знаю, как я выиграла турнир в Вашингтоне"

Россиянка Екатерина Макарова призналась, что не знает, как ей удалось выиграть турнир в Вашингтоне. Сегодня она в финале обыграла Юлию Гергес, не отдав сопернице ни одного гейма в третьем сете.

- Не знаю, как я выиграла этот турнир, - цитирует пресс-служба WTA Макарову. - Я начинала каждый раз медленно, а не агрессивно, но в последний момент решила, что мне нужно быть более агрессивной. На этом турнире я не сдавалась, знала, что все еще могу быть на корте, играя и не думая о счете. В каждом матче верила, что могу развернуть игру в свою пользу. Просто играла. Иногда, когда не думаешь о счете, матч идет по твоему сценарию. Лучше просто сосредоточиться на каждом гейме. Я все еще хочу играть более агрессивно, как в третьем сете сегодня.