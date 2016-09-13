03:35 | ТЕННИС — WTA

Екатерина Макарова: "Итоговый турнир WTA – очень серьезное соревнование"

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Россиянка Екатерина Макарова подчеркнула, что рада попаданию на итоговый турнир WTA в парном разряде с Еленой Весниной. В соревновании, которое пройдет в Сингапуре, примут участие восемь лучших пар по итогам сезона. Помимо российского дуэта отобрались пары Мартина Хингис/Саня Мирза, а также Каролин Гарсия/Кристина Младенович.

– Итоговый турнир WTA – это очень серьезное соревнование, – приводит официальный сайт организации слова Весниной. – Именно здесь мы впервые увидели полные трибуны на матче пар. Было здорово играть перед болельщиками, которые поддерживали нас. Организация турнира и сама страна – замечательные.

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