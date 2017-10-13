Екатерина Макарова: "Хочется выиграть "ВТБ Кубок Кремля"

Россиянка Екатерина Макарова в преддверии старта "ВТБ Кубка Кремля" отметила, что настраиваться на турнир будет ближе к первому матчу. Теннисистка посетовала, что выступать дома ей тяжело.

- Турнир, наверное, стал бы знаковым, если бы мне все-таки удалось победить тут или хотя бы хорошо сыграть в одиночном разряде, - приводит официальный сайт турнира слова Макаровой. - С Леной Весниной мы выиграли в паре, это, конечно же, очень приятно. Всегда хочется выиграть этот турнир, поэтому мне всегда тяжело здесь выступать. Все-таки я коренная москвичка, и стены обычно дома помогают, но мне настолько хочется показать свой хороший теннис, что где-то иногда чересчур волнуюсь, но с годами я научилась с этим бороться и показываю лучший теннис, но пока не настолько, насколько бы мне самой хотелось.

- Здесь над вами не довлеет звание олимпийской чемпионки? Ощущается давление этого титула?

- Это тоже своего рода давление - хочется показать, что не зря мы с Леной Весниной стали олимпийскими чемпионками. В прошлом году мы играли пару здесь, в Москве, нам не удалось показать идеальный теннис, но мы потом исправились в Сингапуре на следующей неделе после. Сейчас уже конец сезона, все устали и эмоционально, и физически. Заставляешь себя находить какие-то плюсы в этом, но так как "ВТБ Кубок Кремля" - это домашний турнир, игры проходят намного легче.

- Как сейчас настраиваетесь на предстоящий турнир?

- Пока что я особо на него не настраиваюсь, потому что еще до начала матчей очень далеко. В удовольствие начинаю тренироваться уже на основных турнирных кортах, привыкаю к покрытию, потихоньку готовлюсь и ближе к матчу буду себя настраивать.

- Как впечатления от нового покрытия?

- Могу сказать, оно не сильно отличается. Может быть, оно не такое "стоячее", мяч чуть-чуть прилетает к тебе, но все равно довольно сильное сцепление. Само покрытие, конечно, трудно изменить, может быть, его по-другому положили. Однозначно оно стало немного быстрее, но это, в принципе, нормально для турниров, проходящих в зале, - там кладут такое покрытие. Будем привыкать, адаптироваться.