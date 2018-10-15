Джорджи - о победе над Александровой: "Глядя на счет, можно подумать, что мне было легко, но это не так"

Итальянка Камила Джорджи, которая обыграла россиянку Екатерину Александрову в финале турнира в Линце, заявила, что победа не была для нее легкой. Пятая ракетка турнира выиграла у победительницы квалификации в двух сетах - 6:3, 6:1.

- Я думаю, что этот титул очень важен для моего будущего, - приводит пресс-служба WTA слова Джорджи. - Я очень счастлива. Любой матч непростой. Я играла очень хорошо. Глядя на счет, можно подумать, что победа далась мне легко, но это не так.

Для Джорджи эта победа стала второй в карьере на турнирах WTA. Первый титул итальянка завоевала в 2015 году на турнире в Хертогенбосе.