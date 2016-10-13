Джоанна Конта снялась с турнира в Гонконге из-за растяжения мышцы брюшного пресса, сообщает ESPN. В четверг она должна была провести матч второго круга с Ван Цян, но не смогла выйти на корт. Это обстоятельство сильно осложнит финалистке недавнего супертурнира China Open и новоиспеченной десятой ракетке мира задачу попасть на итоговый турнир года в Сингапуре, который пройдет с 23 по 30 октября. На данный момент она занимает в чемпионской гонке восьмую строчку, дающую право попасть на WTA Finals, но ее преследует целая группа игроков – Доминика Цибулкова, Карла Суарес Наварро и Светлана Кузнецова.