14:41 | ТЕННИС — WTA

Джоанна Конта снялась с турнира в Гонконге

0
0
0

Джоанна Конта снялась с турнира в Гонконге из-за растяжения мышцы брюшного пресса, сообщает ESPN. В четверг она должна была провести матч второго круга с Ван Цян, но не смогла выйти на корт. Это обстоятельство сильно осложнит финалистке недавнего супертурнира China Open и новоиспеченной десятой ракетке мира задачу попасть на итоговый турнир года в Сингапуре, который пройдет с 23 по 30 октября. На данный момент она занимает в чемпионской гонке восьмую строчку, дающую право попасть на WTA Finals, но ее преследует целая группа игроков – Доминика Цибулкова, Карла Суарес Наварро и Светлана Кузнецова.

0
0
0


Материалы REN-TV

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ