Джоанна Конта получила wild card на турнир в Штутгарте

Седьмая ракетка мира, победительница супертурнира в Майами Джоанна Конта получила wild card в основную сетку турнира в Штутгарте, который стартует 24 апреля. Британка воспользовалась правом, позволяющим теннисисткам, входившим в Top-20 по итогам прошлого сезона, получать специальные приглашения на состязания, даже если они не заявились вовремя. Напомним, что другое специальное приглашение на Porsche Tennis Grand Prix получила его трехкратная победительница Мария Шарапова. Для россиянки это будет первый турнир после 15-месячной дисквалификации.

В Штутгарте также выступят первая на данный момент ракетка мира и действующая чемпионка состязаний Ангелик Кербер, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Доминика Цибулкова, Агнешка Радванска, Гарбинье Мугуруса, Светлана Кузнецова, Мэдисон Кис и Елена Веснина.

"Состав у турнира очень хороший, так что, я уверена, каждый матч будет интересным вызовом", - сказала Конта.