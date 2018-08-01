06:24 | Теннис — WTA

Джоана Конта обыграла Серену Уильямс на турнире в Сан-Хосе, отдав сопернице всего один гейм


Британка Джоанна Конта выиграла у американки Серены Уильямс в матче первого круга турнира в Сан-Хосе. Победительница отдала сопернице всего один гейм.

Сан-Хосе (США) 

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 5) - Сачия Викери (США) - 6:3, 4:6, 6:3

Джоанна Конта (Великобритания) - Серена Уильямс (США, 6) - 6:1, 6:0

Хизер Уотсон (Великобритания) - Клер Лю (США, WC) - 6:4, 3:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stanford/2018/

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Материалы других СМИ