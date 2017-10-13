18:16 | Теннис — WTA

Дзаламидзе в паре с Кнолл вышла в полуфинал турнира в Линце


Россиянка Натела Дзаламидзе в паре со швейцаркой Ксенией Кнолл вышла в полуфинал турнира в Линце. Сегодня они в двух сетах обыграли украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову.

В полуфинале Дзаламидзе и Кнолл сыграют с румынкой Михаэлой Бузарнеску и грузинкой Оксаной Калашниковой.

Линц (Австрия) 

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

ДЗАЛАМИДЗЕ/Кнолл (Россия/Швейцария) - Киченок Н./Родионова Ан. (Украина/Австралия, 4) - 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/linz/2017/

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