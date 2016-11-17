Дзаламидзе и Кудерметова - в полуфинале турнира в Тайване

Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Тайване в парном разряде. Еще одна россиянка Ирина Хромачева, выступающая в дуэте с Хироко Куватой, вылетела в первом круге.
Тайвань (Тайвань)
Турнир WTA OEC Taipei WTA Challenger
Призовой фонд 115 000 долларов
Закрытые корты, синтетика
Парный разряд
Четвертьфинал
ДЗАЛАМИДЗЕ/КУДЕРМЕТОВА (Россия) - Су Чинвэнь/Ли Ясуань (Тайвань) - 6:4, 6:2
Первый круг
Чань Хаочин/Чань Юнянь (Тайвань, 1) - ХРОМАЧЕВА/Кувата (Россия/Япония) - 6:1, 6:1