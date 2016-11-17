14:25 | ТЕННИС — WTA

Дзаламидзе и Кудерметова - в полуфинале турнира в Тайване

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Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Тайване в парном разряде. Еще одна россиянка Ирина Хромачева, выступающая в дуэте с Хироко Куватой, вылетела в первом круге.

Тайвань (Тайвань) 

Турнир WTA OEC Taipei WTA Challenger 

Призовой фонд 115 000 долларов 

Закрытые корты, синтетика 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

ДЗАЛАМИДЗЕ/КУДЕРМЕТОВА (Россия) - Су Чинвэнь/Ли Ясуань (Тайвань) - 6:4, 6:2

Первый круг

Чань Хаочин/Чань Юнянь (Тайвань, 1) - ХРОМАЧЕВА/Кувата (Россия/Япония) - 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/taipei/2016/12/5/

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