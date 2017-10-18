17:39 | Теннис — WTA

Дзаламидзе и Кнолл вышли в четвертьфинал турнира в Люксембурге


Россиянка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолл вышли в четвертьфинал турнира в Люксембурге, победив третьих "сеяных" Элисе Мертенс и Деми Схурс. Их соперницами станут голландка Лесли Керкхове и белоруска Лидия Морозова. 

Люксембург (Люксембург) 

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

ДЗАЛАМИДЗЕ/Кнолл (Россия/Швейцария) - Мертенс Э./Схурс (Бельгия/Голландия, 3) - 6:3, 5:7, 10:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/luxembourg/2017/12/

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