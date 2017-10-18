Дзаламидзе и Кнолл вышли в четвертьфинал турнира в Люксембурге

Россиянка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолл вышли в четвертьфинал турнира в Люксембурге, победив третьих "сеяных" Элисе Мертенс и Деми Схурс. Их соперницами станут голландка Лесли Керкхове и белоруска Лидия Морозова.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
ДЗАЛАМИДЗЕ/Кнолл (Россия/Швейцария) - Мертенс Э./Схурс (Бельгия/Голландия, 3) - 6:3, 5:7, 10:7
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