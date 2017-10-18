Дзаламидзе и Кнолл вышли в четвертьфинал турнира в Люксембурге

Россиянка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолл вышли в четвертьфинал турнира в Люксембурге, победив третьих "сеяных" Элисе Мертенс и Деми Схурс. Их соперницами станут голландка Лесли Керкхове и белоруска Лидия Морозова.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

ДЗАЛАМИДЗЕ/Кнолл (Россия/Швейцария) - Мертенс Э./Схурс (Бельгия/Голландия, 3) - 6:3, 5:7, 10:7