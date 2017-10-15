Дзаламидзе и Кнолл проиграли в финале турнира в Линце в парном разряде

Россиянка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолл проиграли в финале турнира в Линце в парном разряде. Они уступили голландке Кики Бертенс и шведке Юханне Ларссон со счетом 6:3, 3:6, 4:10.

Отметим, что Бертенс и Ларссон выиграли четвертый титул WTA в этом сезоне.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Бертенс/Ларссон (Голландия/Швеция, 1) – ДЗАЛАМИДЗЕ/Кнолл (Россия/Швейцария) – 3:6, 6:3, 10:4