Дзаламидзе и Кнолл не смогли выйти в полуфинал турнира в Люксембурге в парном разряде

Россиянка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолл не смогли пробиться в полуфинал турнира в Люксембурге в парном разряде. Они проиграли голландке Лесли Керкхове и белоруске Лидии Морозовой со счетом 6:4, 2:6, 7:10.

Таким образом, все россиянки завершили борьбу на турнире в Люксембурге.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Керкхове/Морозова (Голландия/Белоруссия) – ДЗАЛАМИДЗЕ/Кнолл (Россия/Швейцария) – 4:6, 6:2, 10:7