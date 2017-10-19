15:55 | Теннис — WTA

Дзаламидзе и Кнолл не смогли выйти в полуфинал турнира в Люксембурге в парном разряде


Россиянка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолл не смогли пробиться в полуфинал турнира в Люксембурге в парном разряде. Они проиграли голландке Лесли Керкхове и белоруске Лидии Морозовой со счетом 6:4, 2:6, 7:10.

Таким образом, все россиянки завершили борьбу на турнире в Люксембурге.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Керкхове/Морозова (Голландия/Белоруссия) – ДЗАЛАМИДЗЕ/Кнолл (Россия/Швейцария) – 4:6, 6:2, 10:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/luxembourg/2017/12/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий