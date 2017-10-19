Дзаламидзе и Кнолл не смогли выйти в полуфинал турнира в Люксембурге в парном разряде

Россиянка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолл не смогли пробиться в полуфинал турнира в Люксембурге в парном разряде. Они проиграли голландке Лесли Керкхове и белоруске Лидии Морозовой со счетом 6:4, 2:6, 7:10.
Таким образом, все россиянки завершили борьбу на турнире в Люксембурге.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Керкхове/Морозова (Голландия/Белоруссия) – ДЗАЛАМИДЗЕ/Кнолл (Россия/Швейцария) – 4:6, 6:2, 10:7
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