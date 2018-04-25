Дзаламидзе и Калинская вышли во второй круг турнира в Стамбуле в парном разряде

Россиянки Натела Дзаламидзе и Анна Калинская пробились во второй круг турнира в Стамбуле. На старте турнира они победили словенку Далилу Якупович и россиянку Ирину Хромачеву со счетом 3:6, 6:3, 10:7.
Во втором круге Дзаламидзе и Калинская сыграют с Оксаной Калашниковой из Грузии и Галиной Воскобоевой из Казахстана.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Натела ДЗАЛАМИДЗЕ/Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) – Далила Якупович/Ирина ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия, 4) – 3:6, 6:3, 10:7
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