Дзаламидзе и Калинская вышли во второй круг турнира в Стамбуле в парном разряде

Россиянки Натела Дзаламидзе и Анна Калинская пробились во второй круг турнира в Стамбуле. На старте турнира они победили словенку Далилу Якупович и россиянку Ирину Хромачеву со счетом 3:6, 6:3, 10:7.

Во втором круге Дзаламидзе и Калинская сыграют с Оксаной Калашниковой из Грузии и Галиной Воскобоевой из Казахстана.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Натела ДЗАЛАМИДЗЕ/Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) – Далила Якупович/Ирина ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия, 4) – 3:6, 6:3, 10:7