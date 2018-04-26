Дзаламидзе и Калинская вышли в полуфинал турнира в Стамбуле в парном разряде

Россиянки Натела Дзаламидзе и Анна Калинская переиграли в двух сетах Оксану Калашникову из Грузии и Галину Воскобоеву из Казахстана в четвертьфинале турнира в Стамбуле. Матч длился 1 час 11 минут.
В полуфинале Дзаламизде и Калинская сыграют с китаянками Лян Чэнь и Чжан Шуай.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Натела ДЗАЛАМИДЗЕ/Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) - Оксана Калашникова/Галина Воскобоева (Грузия/Казахстан) - 6:4, 6:3
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