Дзаламидзе и Калинская вышли в полуфинал турнира в Стамбуле в парном разряде

Россиянки Натела Дзаламидзе и Анна Калинская переиграли в двух сетах Оксану Калашникову из Грузии и Галину Воскобоеву из Казахстана в четвертьфинале турнира в Стамбуле. Матч длился 1 час 11 минут.

В полуфинале Дзаламизде и Калинская сыграют с китаянками Лян Чэнь и Чжан Шуай.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Натела ДЗАЛАМИДЗЕ/Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) - Оксана Калашникова/Галина Воскобоева (Грузия/Казахстан) - 6:4, 6:3