17:58 | Теннис — WTA

Дзаламидзе и Калинская вышли в полуфинал турнира в Стамбуле в парном разряде


Россиянки Натела Дзаламидзе и Анна Калинская переиграли в двух сетах Оксану Калашникову из Грузии и Галину Воскобоеву из Казахстана в четвертьфинале турнира в Стамбуле. Матч длился 1 час 11 минут.

В полуфинале Дзаламизде и Калинская сыграют с китаянками Лян Чэнь и Чжан Шуай.

Стамбул (Турция) 

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

Натела ДЗАЛАМИДЗЕ/Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) - Оксана Калашникова/Галина Воскобоева (Грузия/Казахстан) - 6:4, 6:3

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/istanbul/2018/12/2/

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